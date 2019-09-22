Что защитит ваш автомобиль? Испытываем антигравийную пленку

Покупка автомобиля всегда сопряжена с проблемами обслуживания и ухода. И если относительно прохождения регулярных ТО и гарантийного обслуживания в большинстве случаев вопросов не возникает, то уход за кузовом, оптикой и салоном авто - тема для обсуждения.

И дело не в самой нужности таких процедур, все мы понимаем, что уход, а в некоторых случаях и защита, необходимы автомобилю. При всем многообразии процедур, услуг и средств по уходу, зачастую сложно выбрать то единственное и эффективное. А на самом деле эффективное?

Антигравийная пленка

Фото: Виталий Архиреев

От внезапно прилетевшего в ваш автомобиль гравия вы не застрахуетесь никак. Если только не будете ездить на машине по дорогам вовсе.

Последствия удара могут быть разнообразными - вмятина, трещина на стекле, сколы ЛКП на кузове. Последнее повреждение самое распространенное. И чем дольше вы эксплуатируете машину, тем больше сколов. Итог, в большинстве случаев, это потеря товарного вида, изменение цвета, очаги коррозии. В таком случае выход один - окраска или даже частичная замена деталей.

Воздействию гравия подвергаются следующие элементы:

· Капот

· Передний бампер

· Фронтальная часть корпуса бокового зеркала

· Передняя 1/3 крыла

· Ветровое стекло

· Головная оптика

Именно эти элементы, за исключением ветрового стекла, можно защитить антигравийной пленкой. В некоторых детейлинг центрах предлагают нанесение пленки и на передние фары, что входит в некоторый резонанс с законом (если пропускная способность не изменилась, что можно проверить при прохождении ТО, то проблем нет).

Редакция "Российской газеты" решила проверить эффективность этого средства защиты.

Для испытания мы взяли два образца ABS пластика, вырезанных из штатного бампера Toyota, который был окрашен в заводских условиях. Один образец мы оклеили антигравийной пленкой средней ценовой категории. Второй оставили не оклеенным. Испытания проводились в гравилометре - аппарат, выстреливающий гравием определенного размера, с применением сжатого воздуха.

Рабочее давление от 4,5 до 6 кг/см3, размер гравия от 10 до 30 мм, угол обстрела 90 градусов, время воздействия 6 секунд. За это время гравилометр выстреливает несколькими десятками камней.

Вполне ожидаемо защищенный образец получил минимальные повреждения, которые при поверхностном осмотре вообще не видны. Это маленькие вмятины, без повреждения ЛКП. Второй образец получил массу повреждений как верхнего слоя лака, так и грунтовки. Другими словами, гравий пробивает покрытие до самого пластика.

Стоит отметить, что условия испытаний были довольно жесткими. Не каждый автолюбитель ездит по дорогам, где так часто и с такой силой и скоростью летает гравий. Хотя в ряде регионов России, а особенно в период ремонта дорог, такие условия имеют место быть.

Теперь сравним возможные затраты на оклейку пленкой и окраску отдельных деталей.

Окраска деталей кузова и экстерьера - это траты от 3000 до 4000 рублей за деталь, плюс от 1000 - 2000 рублей попросят за подбор колера. Стоит учитывать и стоимость материалов. Таким образом, минимальная стоимость окраски бампера, капота и еще пары элементов - минимум 15 000 рублей. В зависимости от модели авто и региона проведения работ цены могут увеличиваться кратно.

Фото: Виталий Архиреев

Услуга оклейки пленкой - это траты от 10000 рублей. Увеличение стоимости будет зависеть от региона, модели авто, выберите ли вы полную оклейку капота и крыльев или частичную (полоска), какую пленку будете использовать.

В итоге мы видим, что защита пленкой - это вариант экономически выгодный. Вы сохраняете вид автомобиля, что повлияет на его стоимость при перепродаже и экономите средства.

Времени на оказание услуг оклейки машины антигравийной пленкой уходит не более двух- трех часов. Это если оклеивать не весь автомобиль, а указанные выше элементы.

Данные модели авто загружаются в программу, синхронизированную с плоттером, в течение нескольких минут выкройка элементов готова. Больше времени уйдет на подготовку пленки для машины, модели которой нет в базе программы. Иногда предлагают оклейку и пространства под дверными ручками. Таким образом не остается следов от ногтей, а цена услуги увеличивается незначительно.

Сам процесс оклейки схож с нанесение тонировочной пленки - на влажную поверхность наносится пленка, имеющая клейкий слой. Мастер разглаживает пленку, добиваясь ровной поверхности, без пузырей. Иногда, для сложных деталей, применяется парогенератор. Пленка дает малую усадку, ровно ложась на поверхность.

Один нюанс, о котором редко говорят детейлеры, это особенности мойки авто, оклеенного пленкой. Тут нужно быть осторожным, чтобы не сбить защиту. Хотя наносить антигравийную пленку можно многократно.