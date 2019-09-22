Citroen C5 Aircross. Тест-драйв стильного французского кроссовера

До России добрался стильный и необычный кроссовер Citroen C5 Aircross. Стоит ли присмотреться к модному "французу"? Или кроме дизайна никаких других козырей у него нет? "РГ" взяла на тест новинку, чтобы разобраться во всем.

Как снаружи

Мы привыкли к тому, что в последнее время все компании делают машины похожими друг на друга. Некоторые автомобили вообще отличаются лишь шильдиками. Такое ощущение, что только "французы" готовы к экспериментам.

Посмотрите на C5 Aircross - какое количество элементов и интересных решений ребята из Citroen использовали в этом автомобиле. Здесь двухъярусная оптика, большое количество аэродинамических линий, запоминающиеся пластиковые акценты сбоку и спереди, трехмерные фонари.

В облике C5 Aircross нет ничего лишнего, нет безумного количества хрома и блеска. Кроссовер адресован ценителям современного дизайна, он не такой, как все. И это, конечно же, очень круто.

На самом деле по своим размерам "француз" чуть больше Tiguan, но при этом он широкий и высокий. Именно благодаря этому он воспринимается более внушительно. А что внутри?

Как внутри

"Ситроен" способен удивить не только своим видом, внутри вас также ждет яркий и необычный салон: огромная цифровая "приборка" с большим выборов вкладок, удобный скошенный руль, большой экран мультимедийной системы со стильными воздуховодами, рычаг переключения передач, который пытается заставить вас поверить в то, что вы находитесь в спорткаре, а не в кроссовере.

Здесь приятный на ощупь кожзам, стильные вставочки в дверях, очень комфортные сиденья и большое количество ниш под мелочевку. Все ёмкости, включая подстаканники, подсвечиваются, а охлаждаемый подлокотник просто безумного размера. К качеству материалов отделки не может быть никаких вопросов. Да и вообще интерьер C5 Aircross выглядит гораздо богаче, чем на самом деле.

На втором ряду места вполне хватает. Все три кресла на галерке можно двигать вперёд-назад по отдельности, плюс присутствует возможность продольной регулировки задних сидений. У пассажиров есть свои дефлекторы и один USB-разъем. Можно посетовать лишь на отсутствие центрального подлокотника.

Багажник просторный, правильной формы, а его объем варьируется в диапазоне от 580 до 720 л. Если сложить задний диван, то эта цифра вообще увеличится до 1630 л. Под полом есть вместительный отсек, где лежит докатка.

Салон кроссовера можно назвать идеальным? Нет, к сожалению, без минусов не обошлось. Меню медиасистемы построено сложно, на большинстве экранов нет кнопки "назад". У сенсорных кнопок под мультимедийкой отсутствует отклик, в итоге не всегда понятно, нажали вы на них или нет.

Настройки температуры раздельного климат-контроля спрятаны в меню медиасистемы (попробуйте их сразу найти!). Но все эти недочеты, конечно, не такие существенные, чтобы кардинальным образом влиять на общее положительное впечатление от интерьера.

Как едет

Все коллеги, которые успели протестировать автомобиль чуть раньше, отмечали чудо-подвеску Citroen. Очень хотелось попробовать ее в деле, хотя и закрадывалась мысль, что не может быть она такой уже идеальной. Оказалось, что очень даже может.

Сами французы сравнивают подвеску с "ковром-самолетом", настолько плавной и комфортной она получилась. Одна из "фишек" C5 Aircross - амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions "с прогрессивными гидравлическими подушками" (они, кстати, входят в стандартную комплектацию). Технология была изобретена еще в 90-х годах и использовалась Citroen в ралли.

Суть в том, что вместо обычных полиуретановых демпферов в двухтрубных амортизаторах дополнительно используется пара гидравлических ограничителей хода сжатия и отбоя. Они гораздо раньше активируются, мягче работают и представляют собой этакий амортизатор внутри амортизатора.

В итоге получается, что автомобиль просто плывет над дорогой, не передавая на кузов мелкую рябь или камни. Да и с куда более серьезными неровностями кроссовер справляется очень уверенно. Если честно - давно не встречал настолько классную подвеску. На ум приходит лишь Skoda Superb Combi, который мы тестировали в 2016 году.

Впрочем, понравилась не только подвеска. C5 Aircross приятно управлять, руль даже слишком легкий, на мой взгляд. Хотя для девушек это скорее даже плюс. Да, есть определенные проблемы с курсовой устойчивостью - в виражи нужно заходить аккуратно. Но и всё - каких-то других минусов обнаружить не удалось.

177-сильного дизельного движка этой машине хватает с лихвой. Кроссовер едет, и едет очень даже динамично - заявленные 8,6 с. до "сотни" вполне реальны. Восьмиступенчатая коробка быстро перебирает передачи и не тупит. В общем, в этом плане Citroen также приятно удивил.

Важный момент, о котором нужно обязательно сообщить: у "француза" нет полного привода. Да, россияне любят, чтобы у кроссоверов были версии 4x4, но, как показывает практика, их не очень-то и покупают. Да и переплачивать 100-150 тысяч рублей за эту опцию жители мегаполисов (а именно на городских клиентов ориентирован этот автомобиль) вряд ли будут. Клиренса в 230 мм, пластикового обвеса и шайбы выбора режима движения вполне достаточно для того, чтобы уверенно себя чувствовать и летом, и зимой.

Что в итоге

У Citroen в очередной раз получилось удивить. C5 Aircross - это кроссовер с яркой внешность, смелыми решениями и стопроцентной узнаваемостью. У него просто великолепная подвеска, которая выделяет его на фоне конкурентов (а соперников в этом классе очень даже много). Он прекрасно подойдет тем, кто устал от одинаковых машин на наших дорогах и хочет выделяться. И, конечно, он в первую очередь для жителей городов.

Цены на кроссовер с двигателем 1,6 литра (150 л.с.) и автоматом начинаются от 1 875 000 рублей. Автомобиль с дизельным мотором (а именно его и стоит брать) обойдется минимум в 2 115 000 рублей. Ну а наш тестовый C5 Aircross вообще стоил 2 670 000 рублей. Дороговато, что тут говорить. Плюс нужно еще иметь в виду, что у россиян есть предубеждение к французским машинам - многие не верят в их надежность. И при прочих равных выбор будет явно не в пользу Citroen.

Выход из ситуации понятен: компании нужно снижать стоимость своей продукции, а сделать это можно только при наличии локального производства (сейчас все C5 Aircross привозят к нам из Франции). В противном случае стильный кроссовер будет на наших дорогах редким гостем.