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22.09.2019 21:04
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл на своем поле "Краснодар"

Текст: Артур Нанян

В заключительном матче десятого тура Премьер-лиги ЦСКА принимал "Краснодар". Победа осталась за хозяевами - 3:2.

На неделе эти команды опозорились в Лиге Европы, проиграв в первом туре группового этапа болгарскому "Лудогорцу" (1:5) и швейцарскому "Базелю" (0:5) соответственно. Несложно догадаться, в каком настроении подошли клубы к очной схватке.

Газзаев: Поражения ЦСКА и "Краснодара" - удар по имиджу российского футбола

К чести главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, даже после фиаско в Болгарии он не терял самообладания. Рулевой армейцев отметил, что его молодой команде в каком-то смысле полезно пройти через такой кошмар.

А вот что касается "Краснодара", то "быки" на старте сезона уже не в первый раз терпят крупное поражение. Южане проигрывали "Олимпиакосу" (0:4) в квалификации Лиги чемпионов, а теперь вот неудачно съездили в Базель.

В матче с ЦСКА все вопросы по исходу встречи, казалось, были решены уже в первом тайме. "Красно-синие" забили три мяча: дубль оформил Никола Влашич, еще один мяч на счету Федора Чалова. После перерыва Маркус Берг отквитал два мяча, но на большее гостей не хватило.

ЦСКА выиграл и поднялся на вторую строчку в таблице. В активе команды Виктора Гончаренко 22 очка, а "Краснодара" - 20.

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