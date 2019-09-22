Дзюба остался недоволен VAR и призвал создать петицию против отмены своего гола

После крупной победы "Зенита" над "Рубином" (5:0) в РПЛ остался всего один недовольный игрок в составе выигравшей команды. На последних минутах Артем Дзюба забил гол, который поначалу был засчитан, но затем отменен после вмешательства VAR.

После матча недовольное лицо форварда "Зенита" собрало немало интересных комментариев в интернете. А сам футболист в интервью пресс-службе клуба выдал яркую оценку итогов матча. Ведь в этой встрече не были засчитаны сразу два его точных удара.

"Умолял Сергея Карасева засчитать гол. Было шоу, публика требовала гол, - сказал Дзюба. - Ну немного торчало пузо Мака в офсайде, но такие надо засчитывать. Я расстроен".

Артем даже призвал болельщиков создать петицию против отмены своего гола, которая уже поздно вечером и появилась на просторах интернета. "Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы этот гол засчитали. Нельзя такие не засчитывать. Принял - в касание гол. Это против футбола. Я всегда любил VAR, теперь ненавижу VAR. Могли бы все пять не засчитать, а мои два засчитать".

После этого Дзюба не преминул пошутить. "Травят! Ладно. Пойду просто расстроюсь, поплачусь в подушку", - завершил форвард оценку прошедшего матча.