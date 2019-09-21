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21.09.2019 21:03
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" разгромил "Рубин" со счетом 5:0

Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.

Все голы были забиты во втором тайме.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
"Ахмат" упустил победу в игре с "Крыльями Советов" на 94-й минуте

Отличились Бранислав Иванович (58), Роберт Мак (82), Олег Шатов (87), а Алексей Сутормин отметился дублем (65, 75). В самом конце ещё один гол забил Артём Дзюба, но его не засчитали из-за офсайда.

Благодаря победе "Зенит" обошёл "Ростов", проигравший в параллельном матче "Тамбову", и стал единоличным лидером первенства. Завтра питерцев может догнать "Краснодар" - если обыграет ЦСКА.

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