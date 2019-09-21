"Зенит" разгромил "Рубин" со счетом 5:0

Все голы были забиты во втором тайме.

Отличились Бранислав Иванович (58), Роберт Мак (82), Олег Шатов (87), а Алексей Сутормин отметился дублем (65, 75). В самом конце ещё один гол забил Артём Дзюба, но его не засчитали из-за офсайда.

Благодаря победе "Зенит" обошёл "Ростов", проигравший в параллельном матче "Тамбову", и стал единоличным лидером первенства. Завтра питерцев может догнать "Краснодар" - если обыграет ЦСКА.