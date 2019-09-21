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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча РПЛ "Зенит" - "Рубин"

Текст: Никита Лашкул

Субботним вечером в Петербурге состоится матч с участием одного из лидеров РПЛ. "Зенит" примет "Рубин" в 10-м туре чемпионата России по футболу.

Хозяева подходят к игре на фоне удачного выезда в Лион на встречу Лиги чемпионов. В какой-то момент французы были близки к победе, но наша команда перетерпела и увезла ничью. Неплохой фундамент для дальнейшей борьбы.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Основной проблемой "Зенита" может стать физическая готовность. После "Лиона" прошло 4 дня, а уже в среду питерцам лететь в Красноярск ради 1/16 Кубка России. Конечно, многих лидеров туда не повезут, но в любом случае такие перелеты явно не способствуют улучшению самочувствия. Так что у "Рубину" стоит с первых минут оказывать как можно большее давление на хозяйскую оборону.

Другое дело, что сам "Рубин" в последних играх демонстрирует совершенно кошмарные результаты. Казанцы первые туры были на подходах к лидерам, но затем из шести матчей проиграли пять. Даже аутсайдеры из Сочи и Оренубрга оказались сильнее, не говоря о командах из верхней части таблицы. Сейчас "Рубин" находится в двух очках от зоны стыковых матчей.

В девяти турах команда Бердыева забила всего пять голов - это на фоне обороны "Зенита", пустившей всего 4 гола за этот же период. Питерцы ни разу не пропускали больше одного гола, а "Рубин" ни разу не забивал больше одного. Наверняка и сегодня мы много голов не увидим, если только какой-то совсем невероятный разгром "Зенит" не учинит гостям.

Матч "Зенит" - "Рубин" начнется в 19:00 мск, следите за ним вместе с нашей онлайн-трансляцией!

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