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17.09.2019 00:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Лион" - "Зенит"

Текст: Никита Лашкул

Две команды представят Россию в розыгрыше Лиги чемпионов 2019/2020. Первым в борьбу вступит "Зенит", которому будет противостоять третья команда Франции по итогам прошлого сезона - "Лион".

Группа петербуржцам подобралась ровная. Компанию россиянам и французам составили португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг". Лучше всего ситуацию описал главный тренер "Зенита" Сергей Семак. "Мы не являемся фаворитами группы и не являемся аутсайдерами. Можем выйти в плей-офф, а можем и никуда не выйти", - слова российского специалиста наиболее точно говорят о расстановке сил в группе.

Фото: AP Photo/Joan Monfort
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Чемпион России подходит к этой встрече на фоне прошедшей 13 сентября встречи против "Арсенала" и состоявшихся чуть ранее отборочных матчей к чемпионату Европы 2020 года. Главным вопросом станет физическая готовность футболистов. Так, против "Арсенала" во втором тайме Семак с заделом на "Лион" снял с игры Жиркова, Азмуна и Кузяева. Неполный матч отыграл и Ерохин, вышедший на 15 минут в концовке. Тренерский штаб постарался максимально дать возможность лидерам сэкономить силы. Да и по самой игре было видно, что "Зенит" готовится ко вторнику.

Наш сегодняшний соперник, "Лион", в прошлом сезоне смог выйти из не самой простой группы, куда попали "Манчестер Сити", "Шахтер" и "Хоффенхайм". Продвижение французов закончилось в 1/8 финала против "Барселоны". Но даже в играх с грандом "Лион" выглядел солидно, изрядно потрепав нервы титулованным каталонцам.

Отметим, что за прошедшие 5 туров чемпионата Франции именно "Лион" забил больше всего голов - 12. На один мяч меньше у ПСЖ. Об этом нужно помнить защитникам "Зенита" и быть начеку, в первую очередь из-за мгновенных контратак.

Матч "Лион" - "Зенит" начнется в 19:55 мск. Следите за ходом событий в нашей онлайн-трансляции!

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