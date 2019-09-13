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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча РПЛ "Зенит" - "Арсенал"

Текст: Никита Лашкул

Матчем между "Зенитом" и "Арсеналом" возобновится наш родненький чемпионат, прерывавшийся на пару недель из-за отборочных матчей ЕВРО-2020.

Последняя встреча этих команд была одним из самых ярких моментов прошлогоднего сезона. В заснеженной декабрьской Туле соперники выдали запоминающуюся перестрелку. "Зенит" дважды по ходу матча отыгрывался, но в итоге сильнее оказались хозяева, разорвавшие Петербург на контратаках и забившие в сумме четыре мяча. Благодаря этому результату в чемпионат на какой-то момент вернулась интрига.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Ключевым вопросом перед сегодняшним матчем станет физическая подготовка питерцев. Многие "зенитовцы" съездили в рамках отборочного цикла чемпионата Европы сначала в Шотландию, потом в Калининград, а потом снова добирались до Петербурга. Кроме того, уже 17-го сентября "Зениту" надо будет ехать в Лион на игру первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Неплохой шанс для "Арсенала" воспользоваться плотным графиком соперника, чтобы по-максимуму затруднить жизнь хозяевам.

Туляки идут пока на седьмом месте, отставая от занимающего вторую позицию "Зенита" всего на 4 очка. Игру в целом показывают неплохую: обыгрывают равных и слабых, упираются с теми, кто посильнее. За 8 матчей без забитых мячей команда была только в Казани. Но и пропускает "Арсенал" часто. Пока что сохранить ворота на замке удалось лишь против "Тамбова". А вот оборона "Зенита" на данный момент безоговорочно лучшая - пропущено всего лишь три мяча.

Стартовый свисток матча "Зенит" - "Арсенал" прозвучит в 20:00 по московскому времени. Почему бы не провести пятничный вечер за футболом, тем более, что "РГ" проведет онлайн-трансляцию. Там и увидимся!

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