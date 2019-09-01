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01.09.2019 03:50
Рубрика: Спорт

"Арсенал" - ЦСКА. Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Дмитрий Сосновский

Тульский стадион "Арсенал" сегодня принимает матч местного одноимённого клуба против ЦСКА.

Любопытно, что команды идут нога в ногу - у обеих по 13 очков, и они отстают всего на одно от обширной группы лидеров (не считая "Ростова", оторвавшегося вчера благодаря гостевой победе над "Локомотивом").

Отметим также, что оба клуба в предыдущем туре одержали домашние победы ("Арсенал" выиграл со счётом 2:1 у "Оренбурга", ЦСКА - разгромил "Ахмат", забив три безответных мяча), а ранее проиграли в гостях с разницей в один мяч (туляки - "Рубину", красно-синие - в дерби "Спартаку").

Вдобавок "армейцы" до этого потеряли дома очки с дебютантами из "Сочи".

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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В общем, в РПЛ сейчас нет клубов, без проблем входящих в текущий сезон ("Арсенал", напомним, только что вылетел из Лиги Европы от скромного азербайджанского "Нефтчи", к тому же - с оглушительным треском) - взгляните в турнирную таблицу.

Так что ожидать можно чего угодно. Не будем забывать и о том, что в прошлой встрече этих соперников победу праздновали футболисты из Тулы, проводившие номинально домашнюю игру на нейтральном поле в Грозном.

Ждём матча, он начнётся в 16:30.

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