16-й тур чемпионата России по футболу завершится сегодняшним вечером в Туле, где "Арсенал" примет "Зенит".

Гости выглядят явными фаворитами. "Арсенал" неудачно играет против лидеров первенства. Туляки уверенно играют с середняками, но потерпели поражения от всех команд, идущих в верхней части турнирной таблицы - ЦСКА, "Ростова", "Локомотива", "Урала", "Краснодара". Даже не в самом оптимальном состоянии и на фоне непростого матча в Лиге Европы "Зенит" должен взять на классе три очка как это было в первом круге.

Подстегнет "Зенит" и победа "Краснодара". Южане сократили отставание от лидера до двух баллов. Чтобы сохранить комфортный отрыв "сине-бело-голубые" обязаны побеждать.

"Арсенал" идет в таблице на 11-м месте. Плотность такова, что уже в следующем туре "Арсенал" способен оказаться в зоне вылета. Для Тулы матч с "Зенитом" станет вторым в чемпионате после ухода главного тренера Олега Кононова известно куда. Белорусского специалиста сменил Игорь Черевченко. Первый матч под его руководством сложился неудачно - "Арсенал" получил три безответных мяча от "Краснодара".

Хозяевам не поможет травмированный полузащитник Михаил Александров, у "Зенита" лечатся Нобоа и Жирков.

Матч "Арсенал" - "Зенит" начнется в 19:30 по московскому времени, "РГ" проведет онлайн-трансляцию.