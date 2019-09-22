Главный редактор Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа

Условия содержания в британской тюрьме основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа хуже, чем у осужденных террористов. Об этом заявил главный редактор сайта Кристинн Храфнссон.

В интервью изданию The Grayzone он сообщил, что Ассанжу запретили вступать в переписку, а с гостями он может встречаться лишь два раза в месяц. Его заключение проходит в практически полной изоляции, отмечает Храфнссон.

Основатель Wikileaks уже отбыл наказание за нарушение условий залога и должен быть освобожден 22 сентября, но он останется в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Это связанно с решением окружного судьи, убежденного, что Ассанж может скрыться в случае выхода из-под стражи.

По мнению Храфнссона, такое решение демонстрирует предвзятое отношение к основателю Wikileaks, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что слушания по запросу США об экстрадиции пройдут после 24 февраля 2020 года. Адвокаты Ассанжа согласились с предложенной датой. Американские власти обвиняют основателя Wikileaks в шпионаже путем публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году. По данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы.