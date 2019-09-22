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22.09.2019 16:45
Рубрика: Спорт

Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера "Динамо"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба. Об этом специалист заявил после домашнего поражения от "Сочи" (2:3) в матче десятого тура чемпионата России.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Если ситуация не изменится в ближайших турах, то я уйду в отставку. Сейчас мы находимся на дне таблицы. Что еще нужно сделать, чтобы я сказал, что у меня не получилось? Ничего не нужно делать. У меня действительно не получилось. Скоро вы все узнаете", - отметил Хохлов.

Старт сезона "Динамо" откровенно провалило. "Бело-голубые", потратившие в летнее межсезонье около 40 миллионов евро на новичков, завершили треть сезона на 11-м месте в турнирной таблице. В следующем туре 28 сентября москвичи сыграют в гостях с одним из лидеров Премьер-лиги "Ростовом".

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