Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба. Об этом специалист заявил после домашнего поражения от "Сочи" (2:3) в матче десятого тура чемпионата России.

"Если ситуация не изменится в ближайших турах, то я уйду в отставку. Сейчас мы находимся на дне таблицы. Что еще нужно сделать, чтобы я сказал, что у меня не получилось? Ничего не нужно делать. У меня действительно не получилось. Скоро вы все узнаете", - отметил Хохлов.

Старт сезона "Динамо" откровенно провалило. "Бело-голубые", потратившие в летнее межсезонье около 40 миллионов евро на новичков, завершили треть сезона на 11-м месте в турнирной таблице. В следующем туре 28 сентября москвичи сыграют в гостях с одним из лидеров Премьер-лиги "Ростовом".