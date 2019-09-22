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22.09.2019 05:58
Рубрика: В мире

Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками

Если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами, то по жизненно важным объектам Сауовской Аравии будут нанесены новые удары. Об этом заявили сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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По словам лидера движения Малика аль-Хуси, в условиях продолжающихся обстрелов, удары хуситов станут "более болезненными, смертоносными и разрушительными", а также затронут районы, которые находятся еще дальше от границы Йемена. Об этом он сообщил в эфире телеканала Al Masirah, призвав мирных жителей держаться подальше от объектов, которые могут быть атакованы, пишет РИА Новости.

В пятницу международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о начале наступления на позиции мятежников. Операция проводится к северу от портового города Ходейда в Йемене. Это произошло спустя неделю после атаки беспилотников по саудовским нефтяным объектам. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, однако Эр-Рияд считает, что дроны направлялись из Ирана, а не с территории Йемена.

В мире Ближний Восток Йемен В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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