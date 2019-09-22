Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками

Если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами, то по жизненно важным объектам Сауовской Аравии будут нанесены новые удары. Об этом заявили сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

По словам лидера движения Малика аль-Хуси, в условиях продолжающихся обстрелов, удары хуситов станут "более болезненными, смертоносными и разрушительными", а также затронут районы, которые находятся еще дальше от границы Йемена. Об этом он сообщил в эфире телеканала Al Masirah, призвав мирных жителей держаться подальше от объектов, которые могут быть атакованы, пишет РИА Новости.

В пятницу международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о начале наступления на позиции мятежников. Операция проводится к северу от портового города Ходейда в Йемене. Это произошло спустя неделю после атаки беспилотников по саудовским нефтяным объектам. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, однако Эр-Рияд считает, что дроны направлялись из Ирана, а не с территории Йемена.