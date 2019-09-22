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22.09.2019 08:21
Рубрика: В мире

Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение Вашингтона о переброске дополнительного воинского контингента на Ближний Восток.

Фото: Leon Neal / Staff/ Getty Images
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В интервью CBS иранский министр назвал данный шаг "позерством". По его мнению, в попытке разобраться в проблеме "все движется в неверном направлении", - цитирует Зарифа РИА Новости.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, подчеркнув, что силы будут сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне. Поводом для такого решения стала недавняя атака дронов на объекты нефтяной отрасли королевства.

В мире Ближний Восток Иран В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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