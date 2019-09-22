Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение Вашингтона о переброске дополнительного воинского контингента на Ближний Восток.

В интервью CBS иранский министр назвал данный шаг "позерством". По его мнению, в попытке разобраться в проблеме "все движется в неверном направлении", - цитирует Зарифа РИА Новости.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, подчеркнув, что силы будут сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне. Поводом для такого решения стала недавняя атака дронов на объекты нефтяной отрасли королевства.