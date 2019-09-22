Как обманывают при покупке авто. "Серые" дилеры и схемы их работы

Российские граждане пытаются сэкономить, а бизнес в ответ ищет любые способы, чтобы вытащить из людей все возможные средства всеми возможными способами. Беда в том, что способы эти иногда оказываются незаконными. О том, как устроен "серый" бизнес по продаже автомобилей и как в него не угодить.

Двукратный обвал рынка новых автомобилей и массовое закрытие дилерских центров привела к тому, что некоторые пытаются как-то реорганизовать свой бизнес и, увы, иногда эта реорганизация встает на мошеннический, то есть, криминальный путь, поскольку кушать уже приучились хорошо, а вот работать - не очень.

Кстати, не будем кривить душой и скажем, что подобный путь для некоторых "бизнесменов" был предопределен. Не секрет, что стартовый капитал владельцев ныне уважаемых брендов дилерских центров родом из "лихих 90-ых", как и их учредителей, выживших в своем время в криминальных войнах. Помните фильм "Бумер 2", когда герой Мерзликина выкупает из тюрьмы героя Вдовиченкова, рассказывая, что сегодня больше не нужно пушкой махать: "У меня теперь автосалон BMW". Это взято из реальной российской действительности.

Так или иначе, рынок новых автомобилей живет в двух измерениях. Львиная его часть, слава богу, представлена официальными дилерскими центрами, которых стараются контролировать не столько российские законы, сколько представительства иностранных автопроизводителей. Там, конечно, тоже хватает своих хитростей, но об этом в следующем материале.

Откровенным обманом или правильнее сказать "разводом" занимаются так называемые дилеры "серые". То есть, автосалоны, которые внешне похожи на серьезные организации, но не имеющие никаких легальных прав продавать новые авто от имени автомобильных брендов. К сожалению, как ни пытаются правоохранительные органы и СМИ донести до граждан информацию об опасности таких автосалонов, клиенты все равно туда приходят.

Как работают "серые" дилеры

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Серые" дилеры - это обычно прилично выглядящие автосалоны, как правило, раскрутившихся "барыг" с авторынков или же, наоборот, бывшие официальные дилерские центры, лишившиеся по разным причинам лицензии. В подавляющем большинстве случаев они не специализируются ни на каких марках авто, а просто торгуют самыми популярными новыми моделями всех брендов подряд.

Откуда у "серых" дилеров машины? Все просто: они покупаются мелким оптом у тех же дилеров официальных. Поскольку настоящие автосалоны обязаны выполнять план по продажам, за сделку сразу в 10-20 машин они готовы отдать их кому угодно по себестоимости, чем и пользуются дилеры "серые".

Самое интересное, что нелегальные автосалоны часто находятся в "черных списках" юрлиц, например, по базе налоговой инспекции, потому на сделку к дилеру, который, конечно, об этом знает, приезжают с мешком печатей на разные ИП и ООО, прямо вместе с менеджером по продажам подбирая "не засвеченное" юрлицо, на которое в итоге будут оформлены машины.

Очень часто владельцами "серых" дилеров являются выходцы из СКФО, организующих бизнес на основе национальных диаспор. У одного брата автосалон, у другого - автосервис, у третьего - микрофинансовая организация. Все они работают, как правило, в комплексе, что важно.

Ну а после того, как реальные автомобили куплены, начинается поиск клиентов. Увы, схема самая банальная - заманивание скидками. Дело в том, что реальная наценка на популярные машины небольшая - 5-10%. В непонятный автосалон за выгодой в 50 тысяч рублей никто не пойдет, а потому придумываются скидки нереальные - в 200-300-500 тысяч рублей, реклама на которые идет в интернете.

Что-то типа "Распродажа дилерского склада: скидки на новые машины до полумиллиона рублей. Hyundai Solaris за 450 000 рублей с автоматом в наличии" и т.п. Пройти мимо такой халявы русский человек не в силах.

Звонок в автосалон, где тебе, конечно, подтверждают, что это все правда, машины такие правда есть, но их уже осталось две штуки, потому нужно бежать с деньгами прямо сейчас. Главная задача - всеми средствами заманить клиента в салон, где его начнут "обрабатывать".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В автосалоне вам покажут и выбранную машину, и даже реальные документы на нее. Проблема в том, что продавать вам ее никто не собирается.

В первую очередь, с вас возьмут залог - 20-100 тысяч рублей, который вам уже никогда не вернут, о чем часто так и прописано в 15-ти страничном договоре сверхмелким шрифтом. Это некая страховка "серого" дилера за потраченное время, если клиент заподозрит неладное и сорвется.

Одно из главных условий при покупке машины по указанной цене - оформление кредита. Поскольку покупатель и так собирался кредит оформлять, а скидка за кредит - распространенное явление и среди официальных дилеров, подозрений не возникнет.

Подстава в том, что кредит вам оформят в "нужном" банке. Рассчитывать на одобрение в "Сбербанке", ВТБ и прочих грандах бесполезно. Даже если вы придете с уже одобренным там кредитом, вам скажут, что, увы, автосалон с этими банками не работает, а работает только с условным "РазводЛоховБанком", где условия якобы не сильно хуже.

Проблема в том, что условия там сильно хуже, а иногда это вообще та самая подставная микрофинансовая организация, оформленная на третьего брата и работающая заодно с нелегальным автосалоном. Например, в кредитном договоре, который состоит уже из 20 страниц сверхмелким шрифтом, может быть написано что-то вроде "ежемесячная процентная ставка составляет 9.5%". Само собой, обыватель подсознательно обращает внимание на привычную цифру "9.5" и не обращает внимание на слово "ежемесячная", своей рукой вписывая себя в долговую кабалу.

На втором этапе выясняется, что и страховку КАСКО, которая обязательна при кредите, нужно покупать не абы где, а только в аффилированной с "серым" салоном страховой компании "РосЛохСтрах". Само собой, стоимость этой страховки в 1,5-2 раза выше обычной.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ну и главный фокус. Оформление кредита, страховки, документов и даже выдача автомобиля как правило назначается на один день, чтобы клиент не успел опомниться. Именно в этот самый день выясняется, что "Соляриса с автоматом" за 450 000 рублей, который вчера стоял в салоне, уже нет. "Отмазы" будут придуманы самые реальные.

"Вчера за 5 минут до закрытия салона пришли и купили за наличку без скидки", "В ПТС оказалась ошибка, исправлять будут долго", "Ночью ставили защиту картера, торопились, уронили машину с подъемника" и т.д. и т.п.

И что теперь делать? Конечно же, "серый" дилер тут же найдет вам такую же машину, но, увы, уже не акционную, без скидки, за ее реальную стоимость, а то и дороже. Разницу вам предложат либо доплатить наличными, либо быстренько переоформить кредит на большую сумму все в том же "РазводЛоховБанке".

Поскольку покупатель уже мысленно сидит за рулем своей новенькой машинки и дело на 90% сделано, многие плюют и соглашаются. Результат такой сделки: машина, купленная дороже чем у официального дилера, кабальные условия кредита и двукратная стоимость страховки. Все это покупатель подписывает собственными руками, а потому жалобы и слезы никаким судом уже не принимаются. Выход только один - побыстрее рассчитаться, в том числе перезаняв деньги.

На самом деле, это еще не самый худший вариант. Иногда заключение сделки с "серым" дилером оставляет людей и без денег, и без машины. Все оформляется в один день, а сама выдача авто переносится на другой. В последний момент выясняется, что в документах ошибка или не пришли деньги из банка, или еще что-нибудь. В общем, приходите не в понедельник, а в пятницу. В пятницу клиент за машиной приходит к закрытым дверям исчезнувшего автосалона…

Кроме того, "серые" дилеры умело пользуются некомпетентностью покупателей, что особенно касается женщин. Им легко могут продать автомобиль с двигателем 1.4 вместо 1.6 или более дешевую комплектацию вместо дорогой.

Например, нелегальные автосалоны на самых базовых версиях обшивают руль кожей, переклеивают интерьерные накладки, устанавливают китайские дисплеи или ставят копеечную реплику оригинальных литых дисков. После чего, неосведомленному покупателю показываются настоящие дилерские буклеты, в которых указано, что это богатая комплектация. Бывали случаи, что девушки, например, выбрав топ-версию зимой только летом узнавали, что в ней нет даже кондиционера.

Почему люди на это попадаются?

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Увы, чаще всего, в ловушку "серых" дилеров попадаются обыватели из регионов, которые приезжают за скидками в столицу. В маленьких городах официальные дилеры как правило имеют монопольное положение, а потому гнут свои условия. Поэтому люди пытают автомобильное счастье в столицах, где выбор и конкуренция больше, а значит и цены ниже. Разбираться, где там официальный дилер, а где нелегальный успевают не все.

Ну и, скрывать нечего, как говорил Михаил Задорнов, глаза застит извечная мечта русского человека о халяве. Увы, пословицы "Скупой платит дважды", "Без лоха жизнь плоха", а также про нахождение бесплатного сыра появились в нашем фольклоре не просто так.

Правда, гарантий, что и у официального дилера все пройдет гладко и честно, тоже нет. Но об этом в следующей статье.