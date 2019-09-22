"Локомотив" одолел на чужом поле "Оренбург"

Московский "Локомотив" одержал вторую победу подряд в чемпионате России. В матче десятого тура "красно-зеленые" одолели в гостях "Оренбург" - 3:2.

Несмотря на большие кадровые проблемы и плотный график, команда Юрия Семина не сдает позиций. На неделе "железнодорожники" достаточно неожиданно обыграли в Германии "Байер" (2:1) в первой встрече в Лиге чемпионов. А в чемпионате "Локомотив" продолжает оставаться в группе лидеров.

Лучшими в последнее время у москвичей, особенно в отсутствие братьев Миранчуков, стоит признать Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка. Именно эти два опорных полузащитника принесли своей команде успех в Леверкузене и оформили первый гол в матче в Оренбурге: поляк отпасовал на Баринова, и тот забил во второй встрече подряд.

На 48-й минуте Федор Смолов удвоил преимущество гостей, точно пробив с пенальти. Несмотря на столь ранний гол в начале второго тайма, "Оренбург" не сдавался. Точный удар Филипа Рогича на 69-й минуте вернул интригу. И все же класс "Локомотива" сказался. Гол Эдера в концовке, фактически, решил судьбу встречи. Хотя хозяева и не думали останавливаться и все-таки огорчили Гилерме во второй раз. Впрочем, гол Артема Кулишева на 92-й минуте очков команде Владимира Федотова не принес.