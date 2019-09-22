Мэр Нью-Йорка отказался от участия в президентской гонке

Мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио прекратил борьбу за пост президента США. Он подчеркнул, что вложил все, что мог в праймериз, но, видимо, это "не его время". Кампания де Блазио продлилась четыре месяца и часто подвергалась насмешкам. По данным национальных опросов, его поддерживал всего 1% избирателей, а иногда даже меньше.

Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на сообщение о выходе из предвыборной гонки де Блазио, которого ранее не раз называл самым плохим мэром в стране, пишет РИА Новости. По его словам, "мэр Нью-Йорка на полставки" Билл де Блазио, который имел нулевую поддержку избирателей, но обладал огромным потенциалом для роста, шокирующе выбыл. "Нью-Йорк опустошен, он возвращается домой!" - написал Трамп в своем Twitter.

Де Блазио стал 24 представителем Демократической партии, заявившим о своем участии в гонке за президентское кресло. Ранее от участия в выборах отказались сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и губернатор штата Вашингтон демократ Джей Инсли.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок.