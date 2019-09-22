Названы главные причины гибели российских туристов в Турции

Невнимательность российских туристов на улицах турецких городов и употребление алкоголя в жару являются наиболее частыми причинами гибели соотечественников на отдыхе в Турции. Об этом заявил генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.

По его мнению, необходимо информационно готовить россиян перед поездками в Турцию. Например, предупреждать о том, что при переходе улиц нужно быть предельно осторожными, ведь турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре. "Поэтому отмечается рост несчастных случаев с россиянами именно в ДТП", - цитирует секретаря РИА Новости.

Также важно напоминать об умеренности в употреблении спиртных напитков и обращать внимание на состояние здоровья, убежден Марков. По его словам, хронические заболевания и возраст часто становятся причинами летального исхода на отдыхе. Кроме того, немало российских женщин отправляются в Турцию на последних сроках беременности. "Нужно постоянно предупреждать о том, что проблемные ситуации, связанные со здоровьем в жарком климате, могут обостриться", - подчеркнул специалист.

Напомним, ранее появилась информация о том, что различных происшествий с российскими туристами на юге Турции стало больше, а также увеличилось число погибших на курортах. С начала сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также около 40 фактов медицинской эвакуации. "Это связано с увеличившимся туристическим потоком", - объяснил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.