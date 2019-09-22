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22.09.2019 16:09
Рубрика: Власть

Освобожденные российские моряки вернутся на родину 23 сентября

Текст: Алексей Чуриков
Переправленные в Германию после освобождения из пиратского плена российские моряки вернутся в Россию уже 23 сентября, сообщает МИД РФ.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что, по информации посольств РФ в Камеруне и Германии, здоровью моряков ничего не угрожает, и охарактеризовали их самочувствие как "удовлетворительное".

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"В настоящее время сотрудники Посольства России в Берлине находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами для прояснения всех необходимых подробностей по этому делу. Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября 2019 г.", говорится в сообщении МИД.

Напомним, что утром воскресенья стало известно об освобождении и переправке в Германию трех российских моряков, захваченных пиратами 15 августа этого года. Тогда пираты атаковали стоявшее на рейде порта Дуала грузовое судно "Мармалайта", принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt. Было похищено восемь человек, из них - трое россиян - старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска.

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