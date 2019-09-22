Пушков объяснил призыв Трампа к ЕС выделять Украине больше денег

США хотят сэкономить, перекладывая на ЕС содержание Украины. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет Трампа Европе увеличить расходы на Украину.

"Трамп призвал ЕС выделять больше денег на Украину, чтобы самому сэкономить. Однако! Страны ЕС уже несут львиную долю потерь от санкций (в общей сложности 80-100 млрд долл.), тогда как США от них почти ничего не потеряли. А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США", - написал сенатор в своем Twitter.

Он добавил, что этот призыв свидетельствует о невысоком месте Украины в системе приоритетов Соединенных Штатов: "Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется. Пусть лучше несут европейские союзники", - сравнил Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "расстроен действиями некоторых (союзнических - прим. "РГ") стран" в отношении Украины. По его словам, Америка тратит на эти цели гораздо больше денег, чем Германия, Франция и весь Европейский союз.