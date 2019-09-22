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22.09.2019 19:00
Рубрика: В мире

Трамп считает, что Европа должна тратить на Украину больше денег

Текст: Алексей Чуриков
Фото: EPA-EFE/RON SACHS / POOL Фото: EPA-EFE/RON SACHS / POOL
Фото: EPA-EFE/RON SACHS / POOL

В ходе короткого подхода к прессе президент США Дональд Трамп заявил, что "расстроен действиями некоторых (союзнических - прим. "РГ") стран" в отношении Украины. Кадры заявления Трампа опубликовал телеканал Fox News.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"Мы поддерживали, я поддерживал Украину с самого начала. Но я очень расстроен тем фактом, что другие страны не делают того же. Германии следует тратить гораздо больше, Франции, всему Европейскому союзу следует тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста относительно разгорающегося скандала вокруг газового бизнеса сына Джона Байдена на Украине.

В конце фразы глава Белого дома немного исправил свое высказывание, добавив, что они (страны ЕС), сравнительно с США, "уж точно тратят очень мало". "Так что я не рад этому", завершил Трамп.

В мире США В мире Европа В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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