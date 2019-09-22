Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

История о "разглашении" секретов президентом США Дональдом Трампом во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом заявил сам глава Белого дома, отметив, что фейковые СМИ и их партнеры (Демократическая партия) хотят как можно дальше держаться от требования Джо Байдена к правительству Украины уволить прокурора, который расследовал деятельность его сына.

В публикации в Twitter американский лидер подчеркнул, что в разговоре с Зеленским не было ничего неправильного, а требование Байдена было "полной катастрофой", но СМИ не хотят об этом сообщать.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники писала, что во время разговора Трамп якобы просил Зеленского провести расследовании в отношении сына Байдена - Хантера, который работал на Украине в крупном газовом холдинге. При этом рекомендовал сотрудничать с его адвокатом Рудольфом Джулиани. Издание также упоминает о том, что Джулиани летом несколько раз встречался с советником Зеленского Андреем Ермаком. При этом адвокат посольство США о сути своих контактов не информировал.

Сам же Байден призвал Дональда Трампа обнародовать стенограмму телефонного разговора с главой Украины. В Белом доме категорически отказались предать огласке содержимое разговора, ссылаясь на закон о конфиденциальности данных.

Напомним, что Джо Байден является потенциальным кандидатом от демократов на предстоящих выборах президента США 2020 года. По мнению аналитиков, он самый сильный противник республиканца Трампа.