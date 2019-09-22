Ранивший двух российских контрактников житель Таджикистана задержан

В МВД Таджикистана сообщили о задержании жителя города Бохтар (Хатлонская область), напавшего 21 сентября на двух военнослужащих 201-й российской военной базы.

По словам начальника пресс-центра МВД Умарджона Эмомали, которые передает ТАСС, обвиняемый находится под следствием, расследованием дела занимается прокуратура Хатлонской области. Кроме того, в ведомстве сообщили, что

задержанный страдает психическим расстройством и находится на учете областной психиатрической больницы.

Напомним, в субботу двое российских военнослужащих были госпитализированы в Душанбе после получения ранений от неизвестного мужчины. Их состояние удовлетворительное, жизням россиян ничего не угрожает.