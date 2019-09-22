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22.09.2019 11:30
Рубрика: В мире

Ранивший двух российских контрактников житель Таджикистана задержан

В МВД Таджикистана сообщили о задержании жителя города Бохтар (Хатлонская область), напавшего 21 сентября на двух военнослужащих 201-й российской военной базы.

Военнослужащий погиб в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе

По словам начальника пресс-центра МВД Умарджона Эмомали, которые передает ТАСС, обвиняемый находится под следствием, расследованием дела занимается прокуратура Хатлонской области. Кроме того, в ведомстве сообщили, что

задержанный страдает психическим расстройством и находится на учете областной психиатрической больницы.

Напомним, в субботу двое российских военнослужащих были госпитализированы в Душанбе после получения ранений от неизвестного мужчины. Их состояние удовлетворительное, жизням россиян ничего не угрожает.

В мире экс-СССР Таджикистан
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