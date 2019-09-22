Нашлась пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии

МВД Абхазии заявило о том, что поиски юной теннисистки, пропавшей ранее в Москве, завершились успехом. Девочка найдена.

"По информации пресс-службы МВД, девочка найдена, в полном порядке, доставлена родителям​​​. В ближайшее время правоохранительные органы предоставят более детальную информацию", - передает РИА Новости.

Стало известно, что девочка 2005 г.р. обучалась в самарской школе Олимпийского резерва и пропала после прилета в столичный аэропорт Внуково 18 сентября. Теперь ее местонахождение известно, она в безопасности. Причины исчезновения не уточняются.