Тульский "царь-пряник" стал новым рекордом России

Гигантский "царь-пряник" разместился в павильоне Тульской области на международном форуме потребительской кооперации, который проходит в парке-музее "Этномир" в Калужской области.

Участники форума стали свидетелями почти исторического события: эксперты официально зафиксировали рекорд России. Пряник весит 117,5 килограмма, размеры рекордсмена - 1,8 на 1,2 метра. Таким образом туляки побили свой предыдущий рекорд: предшественник весил около 44 килограммов, но был чуть иной формы: длиннее - более двух метров, но значительно уже.

В том, что это настоящий тульский пряник - медовый с фруктовой начинкой - смогли убедиться все желающие. В процедуру регистрации рекорда входит не только взвешивание и измерение габаритов претендента, но и его дегустация. Так что эксперт пробовал кусочек и признал: да, тот самый тульский пряник. А после регистрации рекорда гиганта разрезали на кусочки и угостили всех участников церемонии. Конечно, с чаем из тульского самовара.

- Изготовить такой пряник удалось с трудом. Решили побить рекорд, и сумели это сделать, - рассказала "РГ" директор кондитерской фабрики Светлана Тимакова. - Любой спортсмен ставит перед собой цель сделать что-то выдающееся. Производство тульских пряников - это, конечно, не спорт, но и нам постоянно приходится превращать невзможное в возможное. Иначе мы бы просто не смогли печь самые известные в стране и за ее пределами пряники.

По словам Светланы Тимаковой, главная трудность при изготовлении "царя" была связана с размерами формы, ведь испекли пряник в обычной печи. Конечно, непросто было и пропечь гиганта. Но в итоге все удалось.

Производство пряников имеет множество тонкостей. Сегодня известен и рецепт, и секреты производства, можно приехать и посмотреть, как все это делается, можно и самим попробовать сделать. Но все равно, раскрывая секреты, "секретики" мастера оставляют при себе.

Справка "РГ"

Международный форум потребительской кооперации "Хлеб, ты - мир" проходит в Калужской области с 19 по 22 сентября. В мероприятиях форума принимают участие представители организаций потребительской кооперации, малого, среднего и крупного бизнеса из более 70 субъектов Российской Федерации. На форум приехали делегации из 60 стран мира, руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.