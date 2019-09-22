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22.09.2019 03:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Приморье надвигается тайфун "Тапах"

Текст: Татьяна Дмитракова

Главное управление МЧС России по Приморскому краю предупредило о возможном ухудшении погоды в регионе.

23 сентября тайфун "Тапа" выйдет в южную часть Японского моря, где заполнится до уровня циклона и затем уйдет в Тихий океан. Вследствие чего днем 23 сентября и ночью 24 сентября в юго-восточных и восточных районах края могут пройти дожди, местами сильные с количеством осадков до 20 миллиметров.

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По данным приморского УГМС, со второй половины дня 23 сентября у побережья края начнется увеличение высоты волн. Вечером 23-го и ночью 24 сентября их высота волн достигнет 2,5-3,5 метра, в районе острова Аскольд и мыса Поворотный до 4 метров. На побережье усилится ветер 23-28 м/с. В бухтах побережья ожидается очень сильный накат и подъем уровня моря.

Спасатели предупреждают, что возможны подтопление пониженных территорий и размыв участков дорог, и рекомендуют временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.

Напомним, в Японии тайфун "Тапа" вызвал очень сильный ветер. В результате удара стихии пострадали более 19 человек, в 17 тысячах домов нет света, отменен 361 авиарейс.

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