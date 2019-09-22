Пожар во владивостокском ТЦ "Максим" потушен

Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке, вспыхнувший рано утром в субботу и локализованный спустя четыре часа после начала тушения, к настоящему времени потушен полностью. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

На борьбу с возгоранием, охватившим 1,5 тысячи квадратных метров, было направлено 70 пожарных и 20 единиц техники. Им потребовалось более семи часов, чтобы ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.

В здании представители правоохранительных органов проводят доследственную проверку.