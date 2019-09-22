Во Владивостоке проверят все ТЦ после крупного пожара

Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к специалистам Госпожнадзора с просьбой провести внеплановые проверки всех торговых центров на территории города на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

- Сейчас все должны приложить максимум усилий для установления истинных причин возгорания в торговом центре "Максим" и проконтролировать состояние противопожарных систем в других центрах. Халатность в таких вопросах - недопустима, - подчеркнул мэр.

По словам Гуменюка, при проверке необходимо особое внимание уделить тем помещениям, где расположены детские игровые зоны и фуд-корты.

- Считаю, что арендаторам помещений торговых центров также надо бдительно относиться к пожарной безопасности. Лишний раз самим пройти и посмотреть, все ли в порядке с пожарной безопасностью? В таких случаях надо работать на опережение, - заявил он.

Напомним, в субботу, 21 сентября, рано утром произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров в торговом центре "Максим" во Владивостоке. По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаила Исаметова, окончательно потушить его удалось только к утру воскресенья. Обошлось без жертв, но огромный ущерб понесли предприниматели-арендаторы помещений в ТЦ.

Причины возгорания выясняют специалисты.