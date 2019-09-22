Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры

Ключи от однокомнатных квартир в новостройке в микрорайоне Краснолесье, что расположен на окраине Екатеринбурга, экипажу "Уральских авиалиний" вручил губернатор Свердловской области вечером 21 сентября. Награды получили пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, а также бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Квартиры находятся в одном подъезде, на разных этажах, там уже есть мебель и необходимая бытовая техника, сообщили в департаменте информполитики главы региона.

- Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание, - сказал командир воздушного судна Дамир Юсупов.

Невероятная посадка лайнера Airbus-321 произошла рано утром 15 августа. Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского. Во время взлета отключились оба двигателя - туда попали птицы. Экипаж принял решение снижаться и, не выпуская шасси, сел среди созревающих початков. Все пассажиры и члены экипажа остались живы и здоровы.

16 августа президент России наградил всех бортпроводников Орденами Мужества, а пилотам - Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину - присвоил звания Героя России.