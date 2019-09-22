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Стало известно о состоянии перенесшего семь операций Никиты Михалкова

Новости
    22.09.2019, 13:10
Текст:   Олег Усков

Советский, российский кинематографист Никита Сергеевич Михалков, перенесший очередную операцию на ноге, в настоящее время восстанавливается. И данный процесс может занять время.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу режиссера.

Уточнялось, что оперативное вмешательство было плановым и связано оно "со старой травмой". При этом на мастер-классе фестиваля "Таврида-Арт", проходившем в конце августа в Крыму, режиссер появился с палочкой и рассказал, что всего перенес на ноге семь операций под общим наркозом.

"Никита Сергеевич восстанавливается, это займет время", - цитирует РИА представителя кинематографиста.

В пресс-службе режиссера добавили, что многие отговаривали Михалкова от посещения фестиваля "Таврида", но он "посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму". И именно поэтому провел и мастер-класс.

Также стало известно, что из-за операции Никите Сергеевичу пришлось отодвинуть старт съемок своего нового фильма "Шоколадный револьвер".

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