Трамп заявил, что содержание разговора с Зеленским может быть обнародовано

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Белого дома рассмотрит возможность публикации содержания его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп заявил в ходе 15-минутного подхода к прессе в Техасе, где ранее провел встречу с индийским лидером Нарендрой Моди.

"Относительно моего разговора (с Зеленским - прим. "РГ") - идеальный. Это была идеальная беседа. Она не могла быть лучше. Мы должны будем принять решение относительно того, как ее опубликовать и публиковать ли ее", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что бывший вице-президент Джо Байден оказался во всей этой истории в весьма сложной ситуации. "Он (Байден - прим. "РГ") сделал предложение, гораздо больше чем предложение, на самом деле. Он сказал, что не даст им миллиарды долларов Украине, пока они не уберут прокурора. И они (украинцы) убрали прокурора предположительно в течение часа. А прокурор вел дело против компании сына (Байдена) и самого сына", - отметил Трамп.