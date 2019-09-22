В Берлине завершился Musikfest Berlin

Главный фестиваль лучших симфонических оркестров Musikfest Berlin завершился в Берлинской филармонии оперой "Русалка" Дворжака, представленной в исполнении Немецкого симфонического оркестра, Берлинского хора радио и международного состава солистов под управлением Робина Тиччиати. Среди них и двое российских солистов - Зоя Церерина и Александр Рославец.

Темой фестиваля этого года был выбран модный персонаж XIX века, интерес к наследию которого не остывает до сих пор, - композитор Гектор Берлиоз ушел из жизни 150 лет назад. Он повлиял на ход развития симфонической мысли и в целом музыкального модернизма в Европе не в меньшей степени, чем Рихард Вагнер - в мире оперы. На фестивале прозвучали ключевые сочинения Берлиоза. Даже когда в программе концерта не было его музыки, улавливались незримые нити, связывавшие других композиторов с идеями великого и ужасного Гектора.

Фестиваль открылся концертным исполнением его оперы "Бенвенуто Челлини", которую привез прославленный Революционно-романтический оркестр, Хор Монтеверди и большая группа солистов под управлением легендарного сэра Джона Элиота Гардинера (на днях они, кстати, впервые выступят в Москве и Санкт-Петербурге). Знаменитая Фантастическая симфония прозвучала в переложении Ф. Листа для рояля в исполнении Александра Мельникова. Драматическую симфонию "Ромео и Джульетта" исполнил оркестр Берлинской филармонии и хор Берлинского радио под управлением британца Дэниела Хардинга.

Изысканно-пряную, экспрессивно-ориенталистскую "Смерть Клеопатры" Берлиоза должна была спеть Элис Кут, но ее экстренно заменила американка Сьюзен Грэм: вместе с вагнеровским тенором Клаусом Флорианом Фогтом она же исполнила и сцены из "Троянцев" в сопровождении оркестра Немецкой оперы под управлением Дональда Ранниклса.

Валерий Гергиев выступил со своим нынешним немецким подопечным оркестром Мюнхенской филармонии, представив Первую симфонию Шнитке и Шестую симфонию Брукнера, творившего в те же годы, что и Берлиоз.

Еще один российский дирижер - Туган Сохиев предстал на главном симфоническом форуме Европы с амстердамским Королевским оркестром Консертгебау, входящим в тройку мировых лидеров. В их исполнении прозвучали Мистерии Луи Андриссена и Первая симфония "Зимние грезы" Чайковского. Завершение фестиваля "Русалкой" Дворжака выглядело крайне неожиданно, а потому было принято публикой с повышенным энтузиазмом. Молодой и невероятно талантливый дирижер Робин Тиччиати преподнес оперную сказку Дворжака как сочинение, исполненное громадной трагической силы о фатальной обреченности и невозможности встречи двух миров - идеального и реального.

Берлинская дебютантка - русское лирико-драматическое сопрано Зоя Церерина с ее раскаленным тембром и мощью голоса в партии Заморской княжны вместе с британской сопрано Салли Мэтьюз с ее лирическим, несколько зыбким водянистым тембром оказались идеальными выразительницами этой грустной философской идеи.