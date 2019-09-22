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22.09.2019 08:20
Рубрика: Видео

Видео: фура-длинномер попала в западню в узком проулке

Текст: Вадим Давыденко

У водителя этой фуры в Нью-Йорке сразу всё пошло наперекосяк, словно он с утра не с той ноги встал. Сначала он совершил запрещенный знаками левый поворот с широкой авеню в узкий проулок, что было еще полбеды. Главное то, что при длине грузовика в 17 (!) метров он оказался зажат припаркованными у тротуара легковушками.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Дальше, как в песне, беда за бедой, как по нотам. Вальяжно объезжая припаркованную справа Toyota Matrix, фура ободрала ей заднее крыло, две двери и на прощание смахнула зеркальце. Услышав странный хруст за спиной, дальнобойщик растерялся и слишком заложил руль влево. Ровно настолько, чтобы снести пожарный гидрант на противоположном тротуаре и врезаться в кирпичную ограду.

Чтобы как-то исправить ситуацию, наш герой спешно сдал назад, разумеется, к той же Toyota, которой на этот раз помял капот. Изумлению и гневу владельца несчастной легковушки не было предела, но остается лишь порадоваться, что он тогда был не в салоне машины, а на улице.

А что же наш герой-дальнобойщик? Сообразив, что движение вперед и назад чревато для него новыми мелкими авариями, он выбрал единственно верное решение - оставил фуру поперек перекрестка, вышел из кабины и впал в задумчивость, разглядывая результаты своего неумелого маневрирования.

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#видео #авто