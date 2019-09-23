Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на действия России в Черном море во время учений НАТО. Об этом генерал заявил украинскому изданию "Сегодня".

По его словам, Россия якобы заблокировала проход к тем местам, где альянс планировал провести маневры. В связи с этим он призвал военный блок наращивать присутствие в черноморском регионе, "чтобы обеспечить защиту НАТО" и свободу судоходства.

Напомним, с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины проходили военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019. В определенный момент украинские СМИ сообщили, что российский сторожевик "Сметливый" будто бы помешал проведению маневров, войдя в зону проведения стрельб.

"Нашим "гостям" надо лучше изучать международное морское право, дабы не попасть впросак, делая подобного рода заявления", - прокомментировал тогда публикации командир корабля Сергей Савченков. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что "Сметливый" строго исполнял нормы международного права и контролировал действия кораблей НАТО, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации оперативно принять меры.