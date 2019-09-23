Бабушка с феном пугает любителей превышать скорость

This woman pretended her hair dryer was a speed gun to get drivers in her neighborhood to slow down pic.twitter.com/kcuZDuHGsT — NowThis (@nowthisnews) 19 сентября 2019 г.

В Финли-Пойнт живёт Патти Баумгартнер, и живёт она в таком районе, где дорога так и провоцирует водителей превысить скоростной лимит. Женщине, как и многим её соседям, это категорически не нравится: без риска ни пешком пройтись, ни на велосипеде прокатиться. Мириться с таким положением дел Баумгартнер не пожелала и нашла эффективный метод борьбы с любителями погонять.

Взяв в руки обычный фен для сушки волос, она заступила на пост. Водители, видя в руках женщины предмет, напоминающий радар, сбрасывают скорость. Сын Баумгартнер сфотографировал Патти на боевом дежурстве и разместил эти фото в социальных сетях. Эффект не заставил себя долго ждать, и теперь о блюстителе покоя своего района знают все. Представитель полиции Ноа Песола даже присвоил ей звание "младшего солдата", выдал ей шляпу и значок.

"Я не знал, что я могу сделать для этой женщины, которая так старается для безопасности нашего общества. - цитирует KRTV полицейского. - Она рассказала, что здесь живут её внуки, и она хочет, чтобы им ничего не угрожало. Лучшее, что я мог ей предложить, шляпа патрульного и значок - с этим набором она выглядит убедительнее и официальнее".

Баумгартнер в беседе с изданием заявила, что не намерена оставлять эту практику, и служба с феном в руках вместо радара будет продолжена.