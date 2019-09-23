Британский туроператор Thomas Cook начал процедуру ликвидации

Одна из старейших туристических компаний, британская Thomas Cook, объявила о начале процедуры ликвидации. Переговоры с основным акционером и кредиторами провалились, сообщает агентство Reuters.

Ранее у туроператора возникли крупные финансовые проблемы. Речь идет о сумме 227 миллионов евро. Профсоюзы призвали британское правительство вмешаться, чтобы сохранить рабочие места, если компания не сможет собрать необходимые средства. Но, судя по сообщениям в СМИ, официальный Лондон не горит желанием спасать туристического гиганта.

По всему миру сейчас находятся около 600 тысяч клиентов Thomas Cook, из них примерно 160 тысяч - британцы. Властям, возможно, придется арендовать самолеты, чтобы вернуть своих граждан домой.

"Спасательная операция" обойдется казне Соединенного Королевства в 600 миллионов фунтов стерлингов (679 миллионов евро).