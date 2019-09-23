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23.09.2019 16:40
Рубрика: Культура

Что покажут по ТВ к юбилею Олега Басилашвили

Текст: Сусанна Альперина
26 сентября 2019 года исполняется 85 лет одному из самых любимых и востребованных актеров российского театра и кино, народному артисту СССР Олегу Басилашвили.

"Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Вокзал для двоих", "Осенний марафон", "Идиот", "Мастер и Маргарита" - Олег Басилашвили снимался у самых известных отечественных режиссеров. Да и поклонникам театра он доставляет немало удовольствия своим талантом. Первый канал подготовил к юбилею премьеру - фильм Виктора Мережко "Не ждали", снятый в 2017 году. Это - мелодрама, в которой рассказывается история на тему ответственности за содеянное. Эфир - 28 сентября в 14:00.

Для режиссера Виктора Мережко это третий фильм с участием Олега Басилашвили. Драматург с актером встретились в Таганроге, и Басилашвили попросил написать для него сценарий. "Я пообещал. Довольно быстро придумал историю про музыканта Кешу. Жена его умерла, сын в тюрьме. Кеша остался один в старинном доме, на который положил глаз глава города. И чтобы завладеть жильем, он отправляет музыканта в психушку. Но в итоге справедливость торжествует...", - рассказывает Виктор Мережко. Главного противника героя Басилашвили, главу города, играет Евгений Князев. Также в картине снялись Иван Колесников, Ольга Хохлова, Владимир Кошевой.

Фото: Первый канал
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Также к юбилею артиста на Первом канале - премьера документального фильма "Тостуемый пьет до дна" (28 сентября в 10:10). В нем рассказывается о том, что у народного артиста СССР больше 90 ролей в кино, работа на одной площадке с классиками советского кинематографа Эльдаром Рязановым и Георгием Данелией, огромное количество наград и премий. Но все это пришло не сразу. Долгие годы Олег Басилашвили маячил на заднем плане, перебивался крошечными ролями, да и в личной жизни у него все тоже сложилось далеко не с первой попытки… В центре фильма история человека, которого судьба научила ждать. И верить в себя, несмотря ни на что. Он и сам утверждает, что его вторая половина его жизни сложилась намного удачнее, чем первая. Но почему? В этом авторы и попробовали разобраться...

Также в ленте говорится о том, что даже у такого популярного и востребованного актера, как Басилашвили, есть роли, которые он так и не сыграл. Оказывается, режиссер Леонид Гайдай официально утвердил Басилашвили на роль Остапа Бендера, взяв обязательство похудеть на 20 кг. Актер похудел в рекордные сроки, причем на все 35, а потом случайно узнал, что съемки уже идут полным ходом, а вместо него Бендера играет Арчил Гомиашвили. Никита Михалков обещал ему роль Обломова, но выбрал в итоге Олега Табакова. А вот от роли Ипполита у Эльдара Рязанова в "Иронии судьбы" Басилашвили сам отказался из-за внезапной смерти отца. Вместо него в картине сыграл Юрий Яковлев. Но наш герой ни о чем не жалеет: пусть и не сразу, но он получил все - замечательные роли в кино и театре, признание режиссеров и зрителей, а главное - семейное счастье и поддержку лучшей женщины на свете - жены Гали…

Канал "ТВ Центр" повторит к юбилею артиста фильм "Олег Басилашвили. Неужели это я?" (26 сентября, в 10:20). А на телеканале "Россия К" можно будет посмотреть программу "Линия жизни" (27 сентября, 19:45) и художественный фильм "О бедном гусаре замолвите слово" (27 сентября, 20:45, повтор 28 сентября, 09:55).

Культура Кино и ТВ Персона: Олег Басилашвили Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк
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