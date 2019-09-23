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Дешевые телевизоры Xiaomi появились в продаже в России

Текст:   Антон Благовещенский
23.09.2019,  
16:20
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi возобновила продажи своих телевизоров, включая самую дешевую модель Mi TV 4A, оснащенную 32-дюймовым экраном.

Анонс устройств состоялся еще летом 2019 года, однако в продажу поступила небольшая партия, и ее быстро разобрали, уточняет Hi-tech Mail.ru.

Самая бюджетная версия телевизора от Xiaomi, вышеупомянутая Mi TV 4A, обойдется российским покупателям в 11999 рублей. Модель Mi TV 4S с 43-дюймовым экраном стоит 22999 рублей, а она же, но с 55-дюймовой матрицей - 33999 рублей. Однако эта версия пока недоступна на сайте производителя.

Все телевизоры работают на базе Android TV и позволяют оформить подписку на разнообразный видеоконтент от крупных поставщиков - "Кинопоиска", TVZavr, ivi.ru и другие.

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