Дешевые телевизоры Xiaomi появились в продаже в России

Компания Xiaomi возобновила продажи своих телевизоров, включая самую дешевую модель Mi TV 4A, оснащенную 32-дюймовым экраном.

Анонс устройств состоялся еще летом 2019 года, однако в продажу поступила небольшая партия, и ее быстро разобрали, уточняет Hi-tech Mail.ru.

Самая бюджетная версия телевизора от Xiaomi, вышеупомянутая Mi TV 4A, обойдется российским покупателям в 11999 рублей. Модель Mi TV 4S с 43-дюймовым экраном стоит 22999 рублей, а она же, но с 55-дюймовой матрицей - 33999 рублей. Однако эта версия пока недоступна на сайте производителя.

Все телевизоры работают на базе Android TV и позволяют оформить подписку на разнообразный видеоконтент от крупных поставщиков - "Кинопоиска", TVZavr, ivi.ru и другие.