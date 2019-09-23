Эксперты подсчитали, сколько денег родители тратят на репетиторов

Почти 41 млрд рублей в год тратят родители на дополнительные занятия детей по математике. По английскому языку - около 34 млрд. Фантастические цифры? Вовсе нет, уверены аналитики рынка дополнительного образования.

Арифметика простая. В России примерно 16,5 млн школьников. Из них около 3 миллионов занимаются математикой дополнительно - с репетитором или на платных курсах.

И речь не только о подготовке к экзаменам в девятом классе или одиннадцатом. Некоторые родители оплачивают внешкольные занятия чуть ли не с первого класса. Чтобы, скажем, специально обученные люди делали с ребенком "домашку". Или чтобы ребенок наконец-то выбрался из "двоек".

Средний чек на математику по России в месяц - 2270 рублей. При этом, как правило, занятия с репетитором продолжаются не весь учебный год, а шесть месяцев. Если все сложить и умножить - получаются те самые миллиарды.

- В младшей школе дети только знакомятся с математикой. Там закладывается база, основная арифметика. Начиная с 5-го класса программа усложняется: появляются дроби, сложные уравнения, неочевидные математические преобразования, - говорит руководитель проекта Skyeng Math Александра Перфилова.- Если у ребенка случилась нелюбовь к математике в начальных классах, то потом будет особенно тяжело. К тому же если в 1-4-м классе папа и мама еще спокойно могут помочь, то в пятом это уже по силам не каждому. Решать системы линейных уравнений в 7-м еще сложнее, а тригонометрические уравнения с параметрами в 10-м - для родителей уже просто невыносимо.

Если у ребенка случилась нелюбовь к математике в начальных классах, то потом будет особенно тяжело

Что еще интересного показало исследование? Сейчас 1,1 млн старшеклассников, то есть 78% от общего числа учеников 10-х и 11-х классов, готовятся к ЕГЭ дополнительно (в группах или с индивидуальным репетитором). Внимание к ОГЭ чуть меньше, но все равно к нему вне школы готовятся 74% учеников 8-х и 9-х классов - 1,8 млн человек. В среднем за час занятия в Москве надо выложить 815 руб. В регионах вдвое дешевле - 410 руб.

Английским языком с репетиторами занимается 2,2 млн школьников и 406 тыс. дошкольников. Средний чек для занятий в Москве в час - 1183 руб., в регионах - 524 руб. Что касается русского языка, то им в 8-11-м классах дополнительно занимаются 1,2-1,4 млн учащихся. В основном для того, чтобы подготовиться к экзаменам. Реже - для повторения школьной программы. В столице за час занятий по русскому берут примерно 933 руб., в регионах - 452 руб.

Рынок IT-предметов (программирование, робототехника и т.д.) пока не очень большой, но растет достаточно быстро. Около 100-200 тыс. детей от 8 до 16 лет занимаются цифровыми дисциплинами дополнительно. Средний чек для занятий по программированию в Москве в месяц - 5800 рублей, в регионах - 2700 рублей. За занятия по робототехнике в Москве платят в среднем 6000 рублей в месяц, в регионах - 4100 рублей.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ксения Колесникова

Компетентно

Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля:

Думаю, что необходимость нанимать репетиторов школьникам, да еще начиная с младших классов - свидетельство несовершенства самого формата школьного образования, непропорциональности объема нагрузок и сил, которыми обладает средний ребенок для преодоления всех школьных трудностей. "Российская газета" пишет, что родители сейчас тратят немалые деньги на репетиторов по разным предметам.

Уверен, что школа должна идти по пути разгрузки школьников, снижения объема материала, который необходимо запомнить ученику, снижения нормативной, методической, юридической нагрузки на учителя.

В современном обществе школа вообще "слабое звено", индикатор коллективных неврозов: именно здесь - "тонко", здесь и "рвется". Крайне криминальные и трагические последствия неврозов - стрельба, насилие в школах и вокруг них. Чуть ближе к правовому полю, но все равно в зоне нервной турбулентности, находятся разнообразные скандалы, связанные с выкладыванием в интернет "нештатных ситуаций" в общении педагогов и учеников, либо учеников между собой.

Необходимость найма репетиторов - факт почти легитимный, к сожалению, привычный, однако за ним все та же проблемность и несбалансированность школьной жизни.

Подготовила Елена Кухтенкова

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"