Хочу купить новый Huawei без привычного Android. Стоит ли это делать?

19 сентября Huawei представила два новых смартфона - Mate 30 и Mate 30 Pro. Они вышли быстрыми, с отличными экранами, прекрасными камерами - нет сомнений, что в рейтинге DxOMark аппараты займут верхние места.

Аккумулятор на 4200 мАч в Mate 30 и на 4500 мАч в Mate 30 Pro делает устройства одними из самых живучих в плане автономной работы. Быструю проводную и беспроводную зарядку - 40 и 27 Вт соответственно - тоже запишем в безусловные преимущества. Как и обратную зарядку, позволяющую подзаряжать другие устройства.

Помимо прекрасных камер, мощного процессора Kirin 990, распознавания лица и сканера отпечатка пальца в экране и многих других приятных штук, смартфоны получат весьма доступный прайс. Так, Huawei Mate 30 с 8/128 Гб памяти будет стоить 800 евро - это чуть больше 56 тысяч рублей по актуальному курсу. Huawei Mate 30 Pro с 8/256 Гб памяти обойдется в 1099 евро (около 77 тысяч рублей), а версия с поддержкой 5G - в 1199 евро (примерно 84 тысячи рублей).

Это заметно дешевле основных конкурентов - Samsung Galaxy Note 10 и 10+ (77 тысяч за младшую версию и 90 тысяч за "плюс") и iPhone 11 Pro и Pro Max (от 90 тысяч за обычный и от 100 тысяч - за "прошку"). Но есть одно большое "но", о котором уже писано-переписано.

Это отсутствие сервисов Google. На смартфонах не будет ни магазина Google Play, ни фирменных карт, ни приложения Gmail, ни YouTube. Самое грустное - это, конечно же, отсутствие фирменного каталога программ, к которому мы все привыкли. Как и откуда, с какими выкрутасами нужно будет устанавливать привычные приложения? Скачивать файлы APK из сомнительных источников? Устанавливать альтернативные каталоги?

У Huawei есть собственный магазин под названием App Gallery, но о нем пока ничего не известно. Есть ли там Facebook или Instagram? А WhatsApp? А что, если нет?

Однозначного ответа на вопрос, можно ли будет установить сервисы Google вручную, в компании не дают. Сначала глава Huawei Ричард Ю заявил, что будут разблокированы загрузчики новых смартфонов - чтобы пользователи могли заняться более тонкой настройкой и самостоятельно внедрить все нужные "гугловские" приложения. Но затем поступил второй комментарий от представителя Huawei - в нем говорилось, что загрузчик разблокирован не будет.

Это может означать, что сервисы Google или вовсе не появятся на Mate 30 или Mate 30 Pro, или что процесс их установки будет более трудоемким, чем кажется многим из вас. Кто сидел ночами над прошивками для китайских смартфонов, читал форумы, качал утилиты и всячески страдал - тот поймет, о чем речь. Кто не чувствует себя достаточно уверенно - возможно, предпочтет другой телефон.

Однако для гиков, способных в два клика отыскать на XDA Developers нужный файл и инструкцию по установке, новые Huawei станут настоящей находкой. Шустрые, с отличной камерой, мощным аккумулятором - и дешевле, чем предыдущие модели, потому что цены наверняка будут снижаться (в России смартфонам без сервисов Google массовый спрос не обеспечен). Достаточно подождать пару месяцев и почитать обзоры.