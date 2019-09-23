"Игра престолов" получила премию Emmy как лучший драматический сериал

"Игра престолов" завоевала престижную телевизионную премию Emmy как лучший драматический сериал. Об этом стало известно на церемонии вручения наград, которая состоялась минувшей ночью в Лос-Анджелесе.

Emmy присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, которые транслируются в вечерние часы самого активного просмотра.

В номинации "Лучший драматический сериал" с "Игрой престолов" соперничали такие сериалы, как "Лучше звоните Солу", "Телохранитель", "Убивая Еву", "Озарк", "Поза", "Наследники" и "Это мы"​​​.

Еще одна победа сериала - Питер Динклэйдж, исполнитель роли Тириона Ланнистера, стал обладателем премии в номинации "Лучшая драматическая мужская роль второго плана".

Напомним, этой весной с 14 апреля по 19 мая прошла премьера заключительного 8-го сезона "Игры престолов".