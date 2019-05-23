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Видео: первые и последние кадры "Игры престолов" собрали в один клип

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    23.05.2019, 17:02
Текст:   Олег Усков
Осторожно! Видео содержит спойлеры!

Канал It Can't Be Helped провел внушительную работу и собрал в пятиминутном видеоролике кадры, открывающие и закрывающие каждую из 73 серий "Игры престолов". Что особо ценно, если вспомнить, как Бениофф и Уайсс "закольцевали" свой сериал. 

Фото: Helen Sloan/ HBO
Эволюцию героев "Игры престолов" показали в одном видео

Согласно пояснению автора микса, хотя он, как и многие, от финального сезона телесаги испытывает сложные и смешанные чувства, безумием было бы отрицать, что в целом GOT - выдающееся шоу, где глубокого почтения заслуживают все его труженики - от актеров и операторов до костюмеров.

Автор пишет в комментарии, что планировал сделать свой "фильм" последние два года и полученное, среди прочего, - это его способ попрощаться с "Игрой престолов".

При этом акцентировано, что некоторое параллели в видео "просто поразительны" - убедитесь сами: ролик, содержащий некоторые вольности (18+), доступен на канале автора.

Ранее был опубликован "хит-парад" всех эпизодов ИП от худшего к лучшему.

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