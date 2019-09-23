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23.09.2019 13:11
Рубрика: В мире

Иран освободил британский танкер Stena Impero

Текст: Станислав Хамдохов

Власти Ирана освободили британский танкер Stena Impero, который ранее был задержан военными Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"Юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены и после компенсации ущерба, который нанес экипаж судно, оно может выйти в море", - цитирует Рабии агентство Fars.

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При этом он не стал уточнять, когда именно танкер сможет покинуть территориальные воды Ирана.

Напомним, военные Ирана задержал британский танкер Stena Impero 19 июля в Ормузском проливе. Тегеран объяснил это нарушением судном норм международного морского права. Танкер не реагировал на сигнал бедствия иранских рыбаков, кроме того, он следовал без включенных транспондеров. Позже было установлено, что на Stena Impero находятся трое российских граждан. Речь идет о двух вторых механиках и одном электромеханике, который в числе семерых членов экипажа в начале сентября был отпущен властями Ирана.

В мире Ближний Восток Иран
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