Новости

В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы 18:31
Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 18:15
Эксперт: покупатели "драйверской" Lada Granta хотят выделяться из толпы 18:00
На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри 17:57
В Сочи объявили штормовое предупреждение 17:30
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8 17:27
СК начал проверку по факту обрушения здания в лагере Подмосковья 17:21
Беспилотники "Яндекса" начнут перевозить пассажиров в 2023 году 17:18
В Петербурге появится памятник великому Баху 17:16
Новой Skoda Octavia RS очень не повезло на испытаниях 17:10
Путин посетит космодром Восточный 17:07
Школьник из Бурятии, которого поздравил Путин, будет учиться в Петербурге 17:06
Путин, Моди, Абэ и Баттулга посетили турнир по дзюдо 17:06
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским 17:04
ГАЗ создаст преемника "Валдая" 17:00
Дипломаты рассказали о судьбе российских моряков с британского танкера 16:56
В Чечне нашли 250-килограммовую авиабомбу 16:55
На те же грабли: когда появится первый пикап Hyundai 16:53
Гуру театра из РФ, Украины и Беларуси дадут мастер-классы студентам в Минске 16:52
Поиски пропавшей на Вологодчине 2-летней девочки показали на видео 16:51
Хлебников рассказал о работе над вторым сезоном "Обычной женщины" 16:48
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье 16:42
Московские профсоюзы поддержали кандидатов, защищающих трудовые права 16:32
Умер создатель "российской Лары Крофт" Юрий Бобров 16:25
В Дагестане скончался третий пострадавший в ДТП с поездом 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 16:56
Рубрика: В мире

Дипломаты рассказали о судьбе российских моряков с британского танкера

Текст: Александр Ленин

Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, в том числе один россиянин, покинули территорию Ирана и отправились в Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время моряки находятся в Дубае. Граждан РФ встретили консульские работники посольства и помогли им разместиться в гостинице.

Фото: AP Photo/Marcos Moreno
Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

"Сегодня около полудня семь членов экипажа улетели в Дубай", - отметил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко, которого цитирует ТАСС. Вместе с тем на борту британского судна продолжают оставаться шестнадцать человек, включая еще двух россиян. Они будут находиться в ИРИ до тех пор, пока не решится судьба танкера.

Напомним, что британский танкер Stena Impero 19 июля был задержан в водах Ормузского пролива. На судне выключили приемник автоматической системы распознавания и не реагировали на предупреждения Корпуса стражей исламской революции.

В мире Ближний Восток Иран Власть Работа власти Внешняя политика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским
Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении