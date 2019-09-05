Дипломаты рассказали о судьбе российских моряков с британского танкера

Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, в том числе один россиянин, покинули территорию Ирана и отправились в Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время моряки находятся в Дубае. Граждан РФ встретили консульские работники посольства и помогли им разместиться в гостинице.

"Сегодня около полудня семь членов экипажа улетели в Дубай", - отметил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко, которого цитирует ТАСС. Вместе с тем на борту британского судна продолжают оставаться шестнадцать человек, включая еще двух россиян. Они будут находиться в ИРИ до тех пор, пока не решится судьба танкера.

Напомним, что британский танкер Stena Impero 19 июля был задержан в водах Ормузского пролива. На судне выключили приемник автоматической системы распознавания и не реагировали на предупреждения Корпуса стражей исламской революции.