Постановление Правительства Российской Федерации от от 13 сентября 2019 г. N 1195 г. Москва "Об утверждении Правил выплаты единовременной компенсации при причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях"

В соответствии со статьей 471 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила выплаты единовременной компенсации при причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Правила выплаты единовременной компенсации при причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты единовременной компенсации при причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях, предполагающего осуществление профессиональной деятельности на территории Российской Федерации, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству Российской Федерации, в иностранном государстве, определенном Правительством Российской Федерации, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта (далее - единовременная компенсация).

2. Единовременная компенсация выплачивается редакцией в следующих размерах:

а) в случае смерти (гибели) сотрудника редакции - в размере не менее 2 млн. рублей;

б) в случае причинения вреда здоровью сотрудника редакции, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности более чем на 90 процентов, - в размере не менее 1 млн. рублей;

в) в случае причинения вреда здоровью сотрудника редакции, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности менее чем на 90 процентов, - в размере не менее 100 тыс. рублей за каждые 10 процентов степени утраты профессиональной трудоспособности;

г) в случае возникновения расходов на оказание сотруднику редакции медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в иностранном государстве - в размере понесенных расходов, но не более 2 млн. рублей;

д) в случае возникновения расходов на возвращение в Российскую Федерацию сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно, - в размере понесенных расходов, но не более 1 млн. рублей;

е) в случае возникновения расходов на возвращение в Российскую Федерацию тела (останков) сотрудника редакции - в размере понесенных расходов, но не более 1 млн. рублей.

3. Единовременная компенсация в размере, предусмотренном пунктом 2 настоящих Правил, выплачивается независимо от выплат, установленных Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

4. Степень утраты профессиональной трудоспособности вследствие причиненного вреда здоровью сотрудника редакции подтверждается заключением федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы.

5. Единовременная компенсация в размере, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, выплачивается в равных долях супругу (супруге) сотрудника редакции, его несовершеннолетним детям, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, а также его родителям, находившимся на день смерти (гибели) сотрудника редакции на его иждивении.

6. Редакция в случае смерти (гибели) сотрудника редакции уведомляет в течение 5 рабочих дней лиц, указанных в пункте 5 настоящих Правил, информация о которых находится в распоряжении редакции, о возможности получения единовременной компенсации в размере, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил.

7. Для получения единовременной компенсации в размере, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, заявитель (его законный представитель) либо представитель, действующий на основании доверенности, лично представляет в редакцию либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении следующие документы:

а) заявление в произвольной форме о выплате единовременной компенсации;

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) копия свидетельства о смерти сотрудника редакции;

г) копии документов, подтверждающих наличие родственных отношений между заявителем и умершим (погибшим) сотрудником редакции;

д) документы, подтверждающие нахождение на иждивении умершего (погибшего) сотрудника редакции (для родителей умершего (погибшего) сотрудника редакции);

е) справка об обучении в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения, а также копия лицензии такой организации (для детей умершего (погибшего) сотрудника редакции в возрасте до 23 лет);

ж) доверенность или иной документ, подтверждающие право представителя действовать от имени других лиц;

з) реквизиты банковского счета, открытого на территории Российской Федерации, для перечисления единовременной компенсации.

8. Для получения единовременной компенсации в размерах, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящих Правил, сотрудник редакции (его законный представитель) либо представитель, действующий на основании доверенности, лично представляет в редакцию либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении следующие документы:

а) заявление в произвольной форме о выплате единовременной компенсации;

б) доверенность или иной документ, подтверждающие право представителя действовать от имени других лиц;

в) копия справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах);

г) реквизиты банковского счета, открытого на территории Российской Федерации, для перечисления единовременной компенсации.

9. Для получения единовременной компенсации в размерах, предусмотренных подпунктами "г" - "е" пункта 2 настоящих Правил, лица, которые понесли соответствующие расходы, или их представители, действующие на основании доверенности, лично представляют в редакцию либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении следующие документы:

а) заявление в произвольной форме о выплате единовременной компенсации;

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для заявителя - физического лица);

в) доверенность или иной документ, подтверждающие право представителя действовать от имени других лиц (для заявителя - физического лица);

г) документы, подтверждающие понесенные расходы, возникшие в случаях, предусмотренных подпунктами "г" - "е" пункта 2 настоящих Правил;

д) копии учредительных документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (для заявителя - юридического лица);

е) реквизиты банковского счета, открытого на территории Российской Федерации, для перечисления единовременной компенсации.

10. Пересчет сумм расходов, предусмотренных подпунктами "г" - "е" пункта 2 настоящих Правил, выраженных в иностранной валюте, осуществляется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату возникновения таких расходов.

11. Редакция в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящих Правил, проверяет их комплектность и при отсутствии необходимых документов запрашивает их у заявителя (его законного представителя) либо представителя, действующего на основании доверенности, любым доступным способом, в том числе по телефону и (или) электронной почте.

12. В случае если в течение 10 рабочих дней со дня отправления редакцией запроса заявитель (его законный представитель) либо представитель, действующий на основании доверенности, не представил недостающие документы и не обосновал невозможность их представления, редакция возвращает заявителю (его законному представителю) либо представителю, действующему на основании доверенности, документы без рассмотрения.

13. В течение 10 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов редакция принимает решение о выплате единовременной компенсации в размере, предусмотренном пунктом 2 настоящих Правил. Уведомление о принятом решении направляется в письменной форме или вручается заявителю (его законному представителю) либо представителю, действующему на основании доверенности, в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

14. Единовременная компенсация в размере, предусмотренном пунктом 2 настоящих Правил, выплачивается редакцией в течение 30 рабочих дней с даты представления необходимых документов.

15. При задержке выплаты единовременной компенсации в размере, предусмотренном пунктом 2 настоящих Правил, в установленный срок редакция обязана выплатить лицу, имеющему право на получение единовременной компенсации, пеню в размере 0,5 процента невыплаченной суммы единовременной компенсации за каждый день просрочки.

16. В случаях когда сумма понесенных расходов, единовременная компенсация которых предусмотрена подпунктами "г" - "е" пункта 2 настоящих Правил, превышает установленный предельный размер единовременной компенсации, которую редакция обязана выплатить в соответствии с частью четвертой статьи 471 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации", редакция при поступлении обращения от лица, которое понесло соответствующие расходы, или его представителя, действующего на основании доверенности, может принять решение о возмещении таких расходов в полном объеме.

17. Редакция освобождается от обязанности по обеспечению выплаты единовременной компенсации в размере, предусмотренном пунктом 2 настоящих Правил, в случае заключения редакцией за счет собственных средств договора добровольного страхования сотрудника редакции, выполняющего поручение редакции в особых условиях, от рисков, указанных в пункте 2 настоящих Правил. При этом страховые суммы по указанному договору страхования не должны быть ниже сумм единовременных компенсаций в размерах, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил.

18. В случае смерти (гибели) или причинения вреда здоровью сотрудника редакции вся переписка и документы, касающиеся выплаты единовременной компенсации в размере, предусмотренном пунктом 2 настоящих Правил, подшиваются в его личное дело, которое подлежит бессрочному хранению.