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23.09.2019 09:14
Рубрика: Власть

Кудрин назвал разумными расходы на оборону

Текст: Екатерина Ясакова

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отреагировал на интервью министра обороны Сергея Шойгу о раздутом оборонном бюджете России. Свой ответ он написал в Twitter, заявив о своем удивлении информацией СМИ.

"Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны", - написал Кудрин.

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Он добавил, что теперь целью является эффективность.

Ранее Шойгу в интервью ответил на слова журналиста о том, что Кудрин считает нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК неподъемным бременем для экономики России.

Министр обороны обозначил такие утверждения, как "стенания". По его мнению, не стоит опасаться ни больших расходов, ни маленьких доходов - это работа экономистов, куда эффективнее говорить о более насущных вопросах.

Вооруженные силы России были сокращены почти в два раза, напомнил Шойгу.

Власть Безопасность Армия Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минобороны
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