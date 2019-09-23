Кудрин назвал разумными расходы на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отреагировал на интервью министра обороны Сергея Шойгу о раздутом оборонном бюджете России. Свой ответ он написал в Twitter, заявив о своем удивлении информацией СМИ.

"Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны", - написал Кудрин.

Он добавил, что теперь целью является эффективность.

Ранее Шойгу в интервью ответил на слова журналиста о том, что Кудрин считает нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК неподъемным бременем для экономики России.

Министр обороны обозначил такие утверждения, как "стенания". По его мнению, не стоит опасаться ни больших расходов, ни маленьких доходов - это работа экономистов, куда эффективнее говорить о более насущных вопросах.

Вооруженные силы России были сокращены почти в два раза, напомнил Шойгу.