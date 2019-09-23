Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов

За значительный вклад в развитие эстрадного искусства и за укрепление культурных связей между Россией и Беларусью Александр Лукашенко наградил примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Указ глава государства подписал 23 сентября, сообщили в администрации президента РБ.

Орден Дружбы народов, уточняют местные источники, вручается за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между государствами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению национальных культур, а также за высокие достижения в международной общественной, благотворительной и гуманитарной деятельности, большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала Беларуси.

Кипучая смесь необыкновенного таланта и абсолютной уверенности в правоте своих слов и поступков, констатируют музыкальные эксперты, обеспечивают Пугачевой восхищение и любовь публики на протяжении десятилетий. Поклонники ее творчества по праву называют Аллу Борисовну символом эпохи. Её почитают, ею восхищаются, она будоражит умы и неизменно привлекает внимание к своей персоне.

Кстати, российская песенная дива выступит 2 ноября в "Минск-арене" с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва. Новое шоу она приурочила к своему юбилею. И, словно возвращаясь к истокам своего творчества, любимица миллионов выступит в белорусской столице так, как когда-то начинала: только она и зритель, лицом к лицу. Лишь узнаваемый с первых секунд голос, проникновенные тексты, искренность в каждой фразе.

Это будет, фантазируют музыкальные критики, концерт-откровение, разговор по душам. В проверенных временем хитах слышатся в новом столетии новые интонации, обнаруживаются иные смыслы. Правда, прозвучат и новые песни-исповеди, в которых певица поделится свой жизненной мудростью.

Но Алла Борисовна изменила бы самой себе, если бы ограничилась лишь песнями - это не про нее, намекают организаторы концерта в Минске. Зрителей ждут неожиданные образы, музыкальные сюрпризы и фирменный "пугачевский" юмор.

Остается только напомнить, что 7 июля 2006 года Александр Лукашенко вручил Пугачевой премию президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".