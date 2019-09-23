Мамаев выбирает между "Динамо" и "Ростовом"

Бывший игрок "Краснодара" Павел Мамаев может продолжить карьеру в "Динамо" или "Ростове".

За полузащитника Павла Мамаева, который недавно расторг контракт с "Краснодаром", ведут борьбу московское "Динамо" и "Ростов", сообщает Metaratings. Ранее из числа претендентов на игрока выбыли самарские "Крылья Советов".

По данным СМИ, Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" Начал переговоры с "Динамо". Футболист и его семья хотели бы вернуться в Москву. Однако вскоре возник вариант с "Ростовом". Футболист уже встречался с Валерием Карпиным и руководством клуба.

В любом случае у игрока достаточно времени на переговоры. Ведь по регламенту РПЛ он не сможет выйти на поле в футболке нового клуба не раньше 2020 года.