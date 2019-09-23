Медведев остался четвертой ракеткой мира

АТР опубликовала новый рейтинг сильнейших теннисистов планеты. Победитель турнира в Санкт-Петербурге россиянин Даниил Медведев сохранил четвертое место, увеличив отрыв от преследователей. В решающем матче в городе на Неве первая ракетка России не оставил никаких шансов хорвату Борне Чоричу - 6:3, 6:1.

За эту победу россиянин получил 250 баллов в зачет рейтинга. Но главное - он спустя 15 лет сумел стать первым представителем России, победившем на домашнем турнире.

В первой тройке мирового рейтинга без изменений. Лидирует серб Новак Джокович, на второй строчке испанец Рафаэль Надаль, третий - Роджер Федерер из Швейцарии.

Сохранил свое девятое место второй россиян в топ-10 Карен Хачанов, который в Санкт-Петербурге завершил выступление на стадии 1/8 финала. На 36-ю строчку поднялся четвертьфиналист турнира Андрей Рублев. Неделю назад он занимал 38-ю строчку.

Рейтинг АТР на 23 сентября 2019 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9865 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5305;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4415;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4095;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3420;

8 (8). Кей Нисикори (Япония) - 3330;

9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2810;

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) - 2530...

36 (38). Андрей Рублев (Россия) - 1261.