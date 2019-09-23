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23.09.2019 17:03
Рубрика: Власть

МИД РФ объяснил, как по Каспийской конвенции определяются морские границы

Текст: Юрий Когалов

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря закроет вопрос о правах, суверенитете и юрисдикции стран региона. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков, выступая перед членами Совета Федерации, которым 25 сентября предстоит ратифицировать это документ (Госдума это сделала на прошлой неделе).

По словам Братчикова, суверенитет прибрежных государств распространяется на территориальные воды шириной 15 морских миль, а также на дно, недра и воздушное пространство в этих пределах. Именно на этом удалении от берега теперь будет проходить государственная граница. Кроме того, конвенция устанавливает рыболовную зону шириной 10 морских миль, которая примыкает к территориальным водам - в ней государства, подписавшие соглашение, обладают исключительным правом на осуществление промысла.

Фото: istock
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Суда стран региона будут пользоваться свободой мореплавания. При этом тем судам, которые занимаются перевозкой грузов, пассажиров, буксировкой, проведением спасательных операций, будет предоставлен национальный режим доступа в порты. Что касается военных кораблей, то порядок и условия их прохода через территориальные воды сторон определяется на основе двусторонних соглашений, если не таких документов нет, то на основе законодательства той страны, в чьих территориальных водах находится корабль.

Напомним, пять стран Каспийского региона - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения - подписали в августе 2018 года конвенцию о правовом статусе этого моря. Работа над разработкой этого документа велась с 1996 года.

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